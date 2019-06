Monsieur Cuisine Connect : les prix s'envolent sur Le Bon Coin à Lyon

Alternative crédible au robot cuiseur multifonction Thermomix, vendu quasiment 1 000 euros plus cher, le Monsieur Cuisine Connect de Lidl s'est arraché en magasin. À Lyon, les prix s'envolent sur le bon coin, avec de mauvaises affaires à la clé.

Quand Thermomix vend son robot TM6 à 1299 euros, Lidl propose depuis le 3 juin son Monsieur Cusine Connect à 359 euros. Malgré une différence de prix de 940 euros, le robot de Lidl parvient à soutenir la comparaison et pour une grande partie des amoureux de cuisine, il sera un allié précieux au rapport qualité/prix imbattable.

Lidl a réussi sa communication et dès le premier jour de commercialisation, de nombreux clients se sont rués sur le robot et des vidéos où l'on voit certains mouvements de foule en magasin ont été partagées sur les réseaux sociaux.

Des annonces à plus de 600 euros sur le bon coin

Comme toujours avec les produits où la demande est forte et la rupture de stock possible, certaines personnes tentent de profiter de l'occasion pour revendre le produit avec une forte plus-value. Ainsi, sur le bon coin, on retrouve des annonces proposant le robot entre 450 et 600 euros, voire 1 000, avec des raisons plus ou moins fantaisistes comme l'achat d'un robot d'une autre marque. Sur Lyon, les prix flambent également sur le marché parallèle et ces revendeurs à la recherche d'une culbute tentent de s'assurer une solide marge. Ils risquent surtout de se retrouver avec leur stock sur les bras.

Ainsi, du côté de chez Lidl on assure qu'il y a toujours du stock dans certains magasins et qu'un réapprovisionnement est prévu dans tous les cas. Sur les sites comme le bon coin, certains internautes ont ainsi décidé de poster de fausses annonces pour le robot, au prix de 359 euros, prévenant ainsi les acheteurs potentiels qu'ils peuvent se tourner vers Lidl et "qu'ils ne doivent pas payer plus cher s'ils veulent s'offrir un Monsieur Cuisine Connect". D'autres jouent la carte de l'humour avec cette annonce à 2 000 euros : "prêt à échanger le mien qui est tout neuf et encore dans l'emballage contre une Ferrari ou une Porsche 911 carrera si possible avec peu de kilomètres".