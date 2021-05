Mon Petit Placement : la pépite lyonnaise qui permet d’investir son épargne simplement

CONTENU SPONSORISÉ

À la fois digitale et résolument humaine, cette nouvelle pépite lyonnaise permettant aux particuliers d’investir leur épargne de façon simplifiée a déjà conquis des milliers d’utilisateurs.

Dans le contexte actuel, l’épargne des Français atteint des records et la question de savoir où et comment placer cet argent endormi se pose plus que jamais.

Car c’est un fait : laisser dormir son épargne sur son compte courant ou sur son Livret A ne rapporte pas grand-chose. Pire, si on tient compte de l’inflation, vous finissez même par perdre de l’argent...

La bonne alternative ? Investir ! Et cette pratique n’est désormais plus réservée aux personnes fortunées ou aux experts, grâce à des solutions d’investissement simplifiées et accessibles à tous. Et c’est justement ce que propose Mon Petit Placement !

La startup, lyonnaise et fière de l’être, permet aux particuliers, qu’ils soient novices ou plus initiés, d’investir leurs économies dès 300 €. Le tout en profitant de produits performants et d’un accompagnement sur-mesure.

Dynamiser son épargne depuis son canapé

Si la pratique de l’investissement financier peut paraître opaque, Mon Petit Placement casse les codes : de l’inscription jusqu’au suivi de son investissement, tout se fait 100 % en ligne et en quelques clics.

Le parcours d’inscription, simplifié, ludique et sécurisé, est adapté aux novices souhaitant se lancer dans leur premier investissement comme aux experts cherchant à diversifier leur capital.

Et la fintech se démarque aussi par son aspect humain : chaque utilisateur est accompagné de manière personnalisée, pour réaliser un investissement sur-mesure et adapté à son profil. En cas de besoin, les équipes de Mon Petit Placement sont disponibles et réactives via un chat intégré à l’interface, mais aussi par mail ou par téléphone.

Des placements haut de gamme accessibles à tous

Mon Petit Placement est adossé à de solides partenaires, comme Generali ou Apicil, et vous permet de profiter, dès 300 €, de produits performants logés sur un contrat d’assurance-vie. (Il est possible d’en détenir plusieurs !) Ces produits sont normalement réservés à une clientèle fortunée, à l'image de Lazard, Pictet ou encore JP Morgan.

À travers 4 portefeuilles, classés du plus risqué (et performant) au moins risqué, la fintech propose une solution d’investissement aux plus frileux comme au plus téméraires !

Et avec Mon Petit Placement, éthique et performance vont de pair : vous pouvez également choisir de donner du sens à votre investissement via une gamme de portefeuilles thématiques comme le climat, l’égalité, la santé, la tech, l’emploi...

Notons également qu’avec son modèle de rémunération innovant, la startup marque des points : il n’y aucun frais d’entrée ou de sortie et une commission n’est prélevée qu’en cas de performance de votre placement.

