Moins de perturbations à prévoir à l'avenir sur la ligne de train entre Lyon et Grenoble

Des travaux de séparation de l'alimentation électrique ont été menés sur cette ligne pour éviter l'arrêt total du trafic en cas d'incident.

Dans la nuit du 17 au 18 novembre, les équipes de SNCF Réseau ont séparé l’alimentation électrique de deux voies de circulation de la Ligne Lyon-Grenoble pour qu'en cas d’incidents, une seule des deux voix ne soit touchée et que le trafic puisse en partie continuer. Cette modification intervient après un an et demi d’études et une année de travaux. “La régularité des trains sur l’axe Lyon-Grenoble sera ainsi sérieusement améliorée, en réduisant les impacts en cas de situations perturbées”, assure SNCF Réseau. L'opération a coûté 2,85 millions d'euros financés par l'État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et SNCF Réseau.