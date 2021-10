Mode, beauté et restaurant : quoi de neuf à Lyon ?

Mode, beauté, déco, gastronomie… voici une sélection de nouvelles adresses lyonnaises qui méritent un petit coup de projecteur.

Resto éphémère

Niché dans une belle cour intérieure donnant sur la place Bellecour, le restaurant éphémère Pop and Court vous accueille pour trois mois encore. Au menu : des produits frais, locaux, bios et de saison, un plat du jour concocté par un chef du traiteur Le Cousu, des desserts faits maison, des planches pour l’apéritif et des brunchs le week-end… Avant de partir, n’hésitez pas à découvrir les stands des artistes ayant pris place tout autour de la jolie terrasse afin d’exposer et vendre leurs œuvres.

Pop and Court – 17, place Bellecour, Lyon 2e – Jusqu’à fin décembre

Un espace de coworking pour les pros du soin et de la beauté

Coiffure, maquillage, médecine douce et autres soins du corps… Mélanie et Élodie ont créé Pampa, un nouveau concept à Lyon destiné aux indépendants afin d’accueillir leurs clients dans un cadre professionnel de 150 m² à deux pas de la place Guichard. Il est possible de réserver l’un des 14 espaces durant une heure et jusqu’à un mois. Fauteuils et postes de travail équipés, cabines privatives, conciergerie… tout est à disposition des pros pour qu’ils reçoivent leurs clients dans les meilleures conditions.

Pampa Coworking Beauté – 108, rue Chaponnay, Lyon 3e – www.pampacoworking.fr

Sublimer ses boucles

Comme elle l’avait promis à toute sa communauté de 180 000 personnes sur Instagram, “les décomplexés de la boucle”, Laureen Schein a ouvert un salon de coiffure dédié à toutes les chevelures ondulées, bouclées, frisées, crépues… Un lieu cosy où chacune recevra diagnostic capillaire, conseils personnalisés, soins, coupe, coiffage… Le tout dans une atmosphère conviviale. Sans oublier l’espace boutique qui propose un bon choix de produits naturels pour soigner et embellir les cheveux.

La Belle Boucle Studio – 5, rue du Griffon, Lyon 1er

Pour tous les hommes

Avec leur style urbain chic épuré, les vêtements et accessoires de la nouvelle boutique pour hommes Address for a different need s’intègrent facilement dans tout vestiaire masculin. D’origine scandinave, les marques proposées jouent à fond la carte de l’écoresponsabilité. Les matières sont confortables et naturelles, les coupes impeccables et le sens du détail indéniable. Petit coup de cœur pour les produits cosmétiques : aussi efficaces que beaux, ils vous donneront envie de prendre soin de vous.

Address for a different need – 10, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

Box green

Vous ressentez l’appel de la nature mais vous habitez en ville ? Les box Hanko sont faites pour vous. Le principe : chaque mois, vous pouvez commander une box contenant trois petites plantes d’intérieur en pot, dont la sélection change au gré des saisons, avec une pointe d’inspiration japonaise ou française. Une fiche d’entretien ainsi qu’un petit cadeau accompagnent le tout. Le matériel utilisé est respectueux de l’environnement. N’hésitez pas à visiter l’e-shop : vous y trouverez des plantes rares et originales à prix doux.

Box Hanko – Mensuelle sans abonnement – www.hanko-jungle.com

Friperie des années 80

Jusqu’à la fin du mois d’octobre, le pop-up store Retro’s Fair a investi l’un des kiosques de la place Bellecour. Sur place, vous trouverez un vrai choix de vêtements street wear vintage. L’occasion pour les jeunes de se relooker ou d’enrichir leur vestiaire avec des pièces de seconde main uniques et collector, tout en soutenant un mode de consommation durable. Le plus difficile sera de choisir parmi les sweats, vestes, tee-shirts, joggings et casquettes des marques mythiques telles que Reebok, Adidas, Nike, Fila ou encore Champion. À partir de novembre, il faudra vous rabattre sur le site web.

Retro’s Fair – Place Bellecour (derrière l’office du tourisme), Lyon 2e – www.retrosfair.com