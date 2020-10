Mobilités entre Lyon et Saint-Etienne : quelles solutions pour l'après A45

Des travaux vont avoir lieu sur l'A7 à partir du 5 octobre pour sécuriser une portion située entre Pierre-Bénite et Ternay.

Lors du débat sur le loi d’orientation des mobilités (LOM) le gouvernement a fait le choix d'abandonner le financement de l'autoroute A45 entre Lyon et Saint-Etienne. Faute de réelles améliorations des infrastructures entre les deux villes, la circulation demeure difficile aujourd'hui. En mettant de côté le projet de nouvelle autoroute, l'État s'est tout de même engagé à investir 400 millions d'euros dans des solutions alternatives, qu’elles soient routières ou ferroviaires.

La préfecture du Rhône a mis en avant plusieurs projets envisagés pour améliorer la mobilité et réalisables à court et moyen termes pour répondre aux enjeux routiers, ferroviaires et d’intermodalité sont notamment :

l’amélioration des infrastructures routières des autoroutes A47, A72 et A7 ai si que de la route nationale RN88 (échangeurs, bandes d’arrêt d’urgence et régulation dynamique des vitesses, terre plein central... ) pour fluidifier les flux et accroître la sécurité des usagers ;

l’amélioration du trafic ferroviaire entre Lyon et Saint-Étienne par l’augmentation de la capacité des trains ;

l’augmentation de la capacité des parkings des gares et le rabattement vers ceux-ci pour favoriser l’intermodalité ;

l’étude de création de voies réservées au covoiturage sur l’A7 au sud de Lyon ainsi que d’aires de covoiturage, notamment sur l’A47 ;

un nouveau pont pour traiter le nœud de Givors-Ternay sur l’A47 (début des travaux envisagé en 2024).

Ainsi, à partir du 05 octobre 2020 et pour une durée d’environ deux mois, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est va réaliser une première phase de travaux consistant à démonter l’ensemble des mâts en terre-plein central et minéraliser le terre-plein central de l’A7 entre Pierre-Bénite et Ternay. Ils se dérouleront de nuit du lundi soir au vendredi matin de 21h à 5h. Des fermetures ou neutralisations de voies de l’autoroute A7 seront nécessaires pour procéder à ces travaux de nuit. A l’issue des nuits de travaux, la circulation sera rétablie de jour sur l’ensemble des voies de circulation. Les voies de circulation seront localement décalées et leur largeur réduite. Pour des raisons de sécurité, la vitesse sera limitée à 70 km/h dans les deux sens de circulation et un radar chantier contrôlera la vitesse des usagers de l’A7.

“Les travaux permettent de remplacer les glissières métalliques en terre-plein central par une glissière béton ce qui permet d’écarter la voie rapide de celle-ci et ainsi d’améliorer la sécurité des usagers. La minéralisation du terre-plein central permet de supprimer la végétation au centre de la route, dont l’entretien entraîne une gêne pour les usagers”, explique la préfecture.

Des déviations seront mises en place lors des fermetures de l’autoroute A7. Les conseils de guidage à destination des usagers seront affichés chaque nuit sur les panneaux à message variable.