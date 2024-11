Gilles Gascon, maire LR de Saint-Priest et conseiller métropolitain, est l'invité de 6 minutes chrono.

La retranscription intégrale de l'entretien avec Gilles Gascon

Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale et aujourd'hui nous sommes avec Gilles Gascon. Vous êtes maire les Républicains de Saint-Priest, aussi élu à la métropole de Lyon. On voulait revenir avec vous sur les annonces du citral, le bras armé de la métropole en termes de transports en commun, une ligne de tram nouvelle qui a été annoncée pour le prochain mandat et puis la confirmation ou en tout cas peut-être le décalage dans le temps d'un autre projet important qui a été impulsé, initié sous ce mandat présent qui est une ligne de bus à haut niveau de service qui desservira la Part-Dieu et Bron. Ces projets vont aussi passer par votre commune ou les tangenter. Est-ce que c'est finalement ce dont avait besoin l'est de Lyonnais ? Vous avez beaucoup entendu réclamer le métro en début de mandat, mais est-ce qu'avec ces deux lignes la desserte de l'est de Lyonnais va s'améliorer ?



Alors, l'annonce est nouvelle effectivement, mais le projet est ancien puisqu'il a été..



Alors le tram est plutôt nouveau, sans dire qu'il est disruptif, mais il est nouveau, il n'était pas en débat...



Non, le projet avait été discuté sous l'ancien mandat, je peux même dire qu'une délibération au citral en décembre 2020 avait acté le début des travaux très rapidement, donc on a pris 4 ans de retard, mais on ne peut pas toujours être négatif. L'annonce du nouveau tracé A8 est intéressante, maintenant sur le fond il n'y a pas de sujet, c'est sur la forme que ça ne va pas, parce que quand on reprend le tracé qui nous a été expliqué au Sytral il y a quelques jours avec mes collègues maires, nous avons d'un côté le parc de Parilly, de l'autre côté le monde de l'entreprise, et ils nous font passer le tram le long du parc de Paris, donc pour récupérer les écureuils j'ai envie de dire, et on laisse de côté le monde de l'entreprise qui réclame à corps et à cris cette nouvelle mobilité.



Il faudra décaler vers l'est ?



C'est exactement ce que j'ai demandé à Bruno Bernard qui ne veut pas l'entendre, donc d'où mon insistance sur la création de cette nouvelle voie de BH&S, enfin l'avenue du BH&S entre Vénitieux et le Carré de Soie, et du coup on devrait pouvoir arriver avec du temps à passer par le monde de l'entreprise, c'est ce que réclament les entrepreneurs qui, il faut le rappeler quand même, avec le versement mobilité, participent à hauteur de 50% du budget du citral, donc c'est quand même bien dommage qu'une fois encore on ne nous entende pas, que le citral et que la métropole ne nous entendent pas sur ce volet-là. Il est indispensable de pouvoir faire venir le tramway du côté de l'entreprise, bien évidemment que le parc de Paris est important, c'est un îlot vert au cœur de nos cités, mais à un moment donné ce qui est aussi important et qui est réclamé, c'est le tramway du côté du monde de l'entreprise, et ça pour le coup on passe à côté.



Ces besoins, puisqu'on passe d'une stratégie du réseau de transport en commun lyonnais, enfin de l'agglomération qui était tournée vers Lyon, maintenant à une forme comment dire passée de l'étoile à la toile, ces liaisons internes entre communes de l'est lyonnais, elles manquent ou chez vous les gens ils cherchent quand même principalement encore à aller vers Lyon ?



Non, elles manquent, c'est crucial, on se plaint d'une embolisation de la 46 parce qu'on nous explique qu'effectivement c'est un parcours de transit entre nos différentes communes. Je vous donne juste un exemple, si je veux aller travailler à Mésieux, je prends le transport en commun à Saint-Priest, il me faut une heure pour aller à Mésieux, donc aujourd'hui on va prendre le moyen le plus simple pour y aller, c'est la voiture, donc c'est un manque crucial de transport en commun dans cette direction Nord-Sud-Sud-Nord et aujourd'hui ils commencent à se rendre compte qu'effectivement il faut réagir, donc vient se rajouter les problématiques de ZDFE qu'on va rencontrer très prochainement dans quelques mois. l'abandon du métro, on imagine un tracé à 8 mais pas dans le bon sens, pas du bon côté.



Il y a un autre point sur lequel je voulais revenir avec vous, vous vous attaquiez régulièrement Bruno Bernard, le Sytral et la Métropole de Lyon sur l'insécurité dans les transports en commun, alors que les chiffres sont plutôt en faveur finalement de l'action de la Métropole de Lyon, la délinquance est plutôt en baisse dans le réseau, vous vous voudriez la création d'une police métropolitaine notamment des transports en commun, est-ce que c'est pas une idée un peu démagogique vu le nombre de rames de métro, de trams, de bus qui circulent ? que le… comment dire… à se proposer aux électeurs en 2026 le risque zéro dans les transports en commun c'est pas illusoire, c'est pas utopique ?

Non le risque zéro malheureusement il n'existe pas, il existe une police des transports mais qui n'est pas suffisamment en nombre d'effectifs suffisants pour assurer la sécurité au quotidien. Oui les chiffres ont baissé bien sûr mais les chiffres ne sont pas suffisants, nous avons et c'est les chiffres du ministère l'intérieur, nous avons une agression tous les jours toutes les heures, on ne peut pas se conforter de cette norme là donc pour moi ça ne suffit pas, nous avons des étudiants, nous avons des mamans qui prennent des transports en commun qui ne sont pas en sécurité donc on ne peut pas se contenter de cette norme là et quand j'entends Bruno Bernard nous dire se féliciter de la baisse de la délinquance on part de très loin mais aujourd'hui il faut continuer à agir donc c'est pas démago de créer une police des transports, d'autres

métropoles l'ont fait.

Il faudrait combien d'agents ? Vous l'avez en tête ce chiffre ?

Il va y avoir des propositions, vous savez que vous n'êtes pas censé savoir qu'on est dans une période où les choses sont en train de se réfléchir pour une échéance extrêmement importante dans quelques mois, des propositions seront faites bien évidemment mais aujourd'hui on ne l'exclut pas, d'autres métropoles françaises l'ont fait. Pourquoi la métropole de Lyon ne serait pas en capacité d'assurer la sécurité de ses concitoyens ? veux dire à un moment donné comme on le dit très clairement la sécurité est une priorité donc le peu de réseaux de métro que nous avons à disposition il faut qu'il soit sécurisé, cette police des transports existante s'occupe de la sécurité intramuros de la ville de Lyon, nous de notre côté on n'a pas grand monde, on n'a pas grand chose donc il faut étendre et assurer la sécurité des concitoyens dans le transport.