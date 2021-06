Métropole de Lyon : une nouvelle plateforme pour partager un trajet en vélo entre expérimentés et néophytes, tout ce qu'il faut savoir

Mettre en relation des cyclistes expérimentés avec des personnes néophytes ou moins expérimentées, c'est l'objectif d'une plateforme lancée dans la Métropole de Lyon. Pour permettre à ceux qui sont moins à l'aise d'être accompagnés dans leurs déplacements en vélo. De découvrir les routes plus agréables. D'être plus en confiance. Présentation.

En partenariat avec Géovelo, l'association de promotion du vélo dans la Métropole de Lyon "Maison du Vélo Lyon" lance la plateforme Covelo ! Elle est accessible en ligne : geovelo.fr/lyon/covelo

Une plateforme pour rapprocher cyclistes expérimentés avec les plus débutants. Explications avec Isabelle de la "Maison du Vélo Lyon".

LyonCapitale.fr : Quel est l'objectif du lancement de cette plateforme Covelo ?

Isabelle (Maison du Vélo Lyon) : Cette plateforme, elle propose à des cyclistes expérimentés de mettre en ligne sur Covelo un trajet : lieu de départ, lieu d’arrivée. Le trajet domicile – travail la plupart du temps. Ce sont surtout des gens qui utilisent leur vélo comme moyen de déplacement tous les jours. Et le but, c'est de permettre à des gens qui ne sont pas encore très à l’aise en vélo d’être accompagnés sur un trajet. Être accompagné, ça permet de se sentir en confiance, en sécurité, et d’apprendre par où passer, découvrir les rues les plus agréables en vélo. Ne pas faire le trajet seul pour la première fois, pour pouvoir être plus à l’aise.

Ce qu’on voudrait, c’est qu’il y ait un maximum de choix de trajets proposés avant le lancement pour le grand public, pour que les habitants puissent avoir des choix de trajets dans leurs quartiers.

Vous cherchez des sortes de guides ?

Oui, des accompagnants. On a déjà plusieurs dizaines de trajets qui sont proposés sur la Métropole de Lyon. On voudrait qu’il y ait un maximum de choix pour communiquer plus largement au grand public (la semaine prochaine). On cherche vraiment des cyclistes confirmés pour qu’ils puissent proposer leurs trajets de manière à mailler toute la Métropole.

Les cyclistes confirmés connaissent les trajets, les aménagements cyclables, les routes les plus agréables. Cela permet de montrer à des gens qui ont moins l’habitude les trajets et les routes les plus agréables en vélo, il y a vraiment des aménagements qui sont bien de partout. Le but est de montrer que quelque soit l’endroit de la Métropole où on habite, on peut aller d’un point à un autre, on peut trouver des trajets sécurisés, les plus agréables possibles, où on se sent à l’aise.

Que propose la Maison du Vélo Lyon pour accompagner les nouveaux pratiquants ?

Le programme Covelo, il y a trois parties. Cet accompagnement sur la plateforme développée par Geovelo, c’est la 3e partie. On propose deux autres parties. En premier, une formation au code « vu du guidon », c’est sous forme de quizz, une formation ludique qui permet de mettre à jour ses connaissances sur la réglementation cycliste, sur tous les nouveaux aménagements, revoir tous les réflexes sécurité. C’est une partie théorique sous forme de questions/réponses. Et après on a une deuxième partie mise en pratique, on organise des trajets, des parcours au départ de la maison du Vélo pour voir en pratique ce qu’on a vu en théorie. Cela permet par exemple à des gens qui font du vélo en vacances ou en loisirs - mais qui ne se sentent pas spécialement à l’aise dans la circulation en ville - d'apprendre les bons réflexes et de se sentir en confiance. La 3e partie, elle permet donc de mettre en relation des cyclistes confirmés et des cyclistes néophytes, les confirmés vont enregistrer leurs trajets et les néophytes les contacteront et ils se mettront en contact.

Vous visez combien d’accompagnants ?

On aimerait 500 accompagnants pour la Métropole de Lyon à terme. On est déjà à plusieurs dizaines de trajets proposés. On va communiquer au grand public sur la plateforme à partir de la semaine prochaine. On veut que toute la Métropole de Lyon soit représentée, que tout le territoire soit maillé.

