Métropole de Lyon : une "grève illimitée" des pompiers dès mardi ?

Les pompiers du Rhône sont prêts à entamer une grève illimitée à partir de mardi. Ils dénoncent la suppression d'une prime de logement et des nouvelles obligations sans indemnisation.

À partir de mardi 1er octobre, les pompiers du SDMIS (service départemental et métropolitain d’incendie et de secours) entameront une grève illimitée, comme l'a rapporté Le Progrès. Cette mobilisation, initiée par le syndicat SUD, fait suite à la suppression d'une prime de logement jugée illégale par la Cour des comptes et à l'obligation de réaliser de nouveaux gestes médicaux sans compensation financière. Toutefois, le mouvement ne perturbera pas les interventions d'urgence, des pompiers grévistes étant désignés pour assurer un service minimum.

Baisse de la rémunération et surcharge de travail

Les pompiers protestent contre la réduction de leur salaire due à la suppression de l'indemnité compensatoire de logement (ICL), après un rendez-vous avec la préfète Fabienne Buccio et le contrôleur général Emmanuel Clavaud. Ils dénoncent également l'obligation de pratiquer des "Actes de Soins d’Urgence sur Prescription médicale" (ASUP), engageant leur responsabilité sans contrepartie financière. De plus, les pompiers du Rhône pointent la surcharge de travail dans les casernes de Lyon Corneille et Villeurbanne Cusset, parmi les plus sollicitées de France, et s'inquiètent de l'éventuelle activation d'une troisième ambulance, qui pourrait, selon eux, déséquilibrer davantage la répartition des interventions entre secours à personne et incendies.

