Métropole de Lyon : un nouvel arrêt sur la ligne de tramway T5 en 2025

Un nouvel arrêt sera créé sur la ligne de tramway T5 du réseau TCL au niveau du boulevard des Droits de l'Homme à Chassieu.

Dans un communiqué diffusé ce lundi, Sytral Mobilités annonce la création d'une nouvelle station sur la ligne de tramway T5 qui relie Grange-Blanche à Eurexpo et accueille chaque jour près de 10 000 passagers.

Boulevard des Droits de l'Homme à Chassieu

"Les contributions recueillies auprès des riverains, des entreprises et des communes de Bron et Chassieu nous ont permis de déterminer l’implantation de cette nouvelle station au niveau du boulevard des Droits de l’Homme à Chassieu, permettant ainsi de répondre aux besoins des salariés du nord de la ZAC tout en renforçant le maillage sur ce secteur", précise ainsi Bruno Bernard, président de Sytral Mobilités et de la Métropole de Lyon.

Le montant des travaux est estimé à un million d'euros. Ils seront engagés au deuxième trimestre 2024 pour une mise en service début 2025. En parallèle, Sytral Mobilités renforce l’offre du secteur avec l’expérimentation d’une version express de la ligne 52 qui relie Vaulx-en-Velin à Bron. 9 trajets express en heures de pointe du matin et du soir sont ainsi proposés depuis le 28 août offrant aux entreprises du Parc du Chêne "une liaison rapide et efficace" (12’ de temps de trajet) avec le pôle multimodal de Vaulx-en-Velin La Soie.