Porté par Stéphane Bern, la Mission patrimoine vise a soutenir financièrement chaque année 100 sites historiques en péril dans le pays et au niveau du département du Rhône c’est le château de Rochebonne qui va obtenir cette aide.

Avec la volonté de préserver au mieux la richesse du patrimoine français, Stéphane Bern a la mission depuis 2017 d’identifier les bâtiments en péril afin de chercher des ressources financières pour les restaurer. Au niveau du Rhône, c’est le château de Rochebonne qui a été sélectionné. Le château a été construit au XVe siècle puis remanié au XVIIe et souffre aujourd'hui de son âge avec de nombreuses fissures.

Un partenariat avec la Française des jeux

Un partenariat a été établi depuis des années entre la Fondation du patrimoine et la FDJ portant le nom du Loto du patrimoine sous forme de jeu à gratter. Vendu à 15 euros, chaque joueur pourra espérer remporter 1,5 million d’euros et sur chaque ticket acheté et 1,83 euro sera reversé à la Fondation du Patrimoine.

Depuis la première édition de la Mission Patrimoine, près de 230 millions d’euros ont permis de rénover l’ensemble des sites sélectionnés. Au total, 125 millions viennent du Loto du patrimoine, 73 millions du ministère de la Culture et 30 millions de dons.