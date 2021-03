Métropole de Lyon : un équipage de police attaqué à Saint-Fons, le maire salue le "sang-froid" des policiers

Un équipage de la police municipale de Saint-Fons a été attaqué mardi soir dans le quartier des Clochettes. Les policiers municipaux ont été la cible de jets de pierre. Ils intervenaient sur un feu de poubelle.

"Je condamne l’attaque subie hier soir par un équipage de la Police Municipale", explique ce mercredi le maire divers gauche de Saint-Fons, Christian Duchêne. "Pour se protéger, ils (les policiers) ont du faire usage, à une reprise, de leur lanceur de balles de défense. Je salue leur sang-froid face à un groupe d’une vingtaine de mineurs déterminés", a-t-il ajouté.

"Je ne tire pas de conclusions hâtives de cet incident. Nous continuerons à oeuvrer pour la sécurité et la tranquillité des habitants. Cet incident n’entrave en rien la volonté de notre équipe municipale de transformer la ville en réinvestissant le quartier des Clochettes par des nouveaux lieux d’accueil et de service public et par une relance de la dynamique associative", poursuit le maire de la ville.

Sur LyonCapitale.fr, Christian Duchêne s'est longuement exprimé sur les défis de demain et la transformation de Saint-Fons (retrouvez son entretien ici).

Lire aussi : Métropole de Lyon - Horizon 2021 : tout ce qu'il faut savoir sur les défis et la transformation de Saint-Fons