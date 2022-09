Métropole de Lyon : un contrat pour l'eau bientôt signé

Ce lundi 5 septembre, la Métropole de Lyon signe un contrat avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Objectif annoncé : lutter contre la dégradation des milieux aquatiques.

La signature de ce contrat, prévu pour trois ans, se fera le 5 septembre à 16 h 30. "Elle marque un changement de paradigme" selon les initiateurs du projet, qui expliquent diriger les efforts sur l'origine de la dégradation des milieux aquatiques et de la qualité de la ressource en eau, plutôt que sur les actions curatives.

"Les principaux objectifs de ce contrat sont de lutter contre la dégradation des milieux aquatiques, d’améliorer la qualité des ressources et de rendre la ville perméable", indique l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Ce programme d'action est porté par la Métropole avec 13 communes du territoire, quatre bailleurs sociaux, l'Université de Lyon, le groupe SERL (Société d'équipement et d'aménagement du Rhône et de Lyon), l'organisme de transports Sytral, ainsi que le SMIRIL (Syndicat mixte du Rhône des îles et lones).

Un financement de 100 millions d'euros est annoncé, dont 29 millions de participation par l'agence de l'eau.