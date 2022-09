Rentrée : des grèves annoncées à Villeurbanne

La rentrée à peine passée, des membres du personnel encadrant annoncent des grèves dans plusieurs établissements de Villeurbanne, ce lundi 5 septembre.

Des grèves sont annoncées par les personnels de deux établissements scolaires villeurbannais.

Au lycée Frédéric Faÿs

Le personnel du lycée dénonce un manque de moyens humains généralisé dans l’établissement, notamment de moyens alloués au pôle médico-social et à la Vie scolaire du lycée. A ce jour, aucun poste n'aurait été affecté à l'infirmerie, "malgré une croissance importante du nombre d'élèves à encadrer ces dernières années", affirme un communiqué diffusé le 2 septembre. La situation a été débattue par plusieurs membres du personnel, qui ont estimé que ces conditions ne permettaient ni aux élèves ni au personnel de "réaliser une rentrée dans des conditions de sécurité décentes et acceptables". Ils précisent que 1 288 élèves, dont 89 en internat sur cinq nuits, restent sans suivi médical possible sur place. Lors des nuits à l’internat, seul un assistant d'éducation est présent pour 50 élèves, sans forcément être titulaire d'une formation de premiers secours. Le personnel souligne par ailleurs que "la prise en charge des élèves de la Section d’enseignement professionnel (SEP) en atelier avec du matériel dangereux est inenvisageable pour des raisons de sécurité évidentes".

Au collège Jean Macé

Le personnel du collège a également déposé un préavis de grève pour ce lundi 5 septembre. Il se mobilise contre la suppression non annoncée d'un demi-poste de CPE (Conseiller principal d'éducation). "Avec ce demi-poste en moins, c’est le suivi des élèves et le lien entre l’établissement et les familles qui seront fortement dégradés, indique un communiqué diffusé le 1er septembre. Si les élèves se trouvant le plus en difficultés seront les plus pénalisés, c’est l’ensemble des élèves, des familles et des personnels qui seront impactés, tant ce poste est clé dans le bon fonctionnement d’un établissement". Le personnel encadrant annonce un piquet de grève à 7 h 45 devant l’établissement. Il se réunira ensuite en assemblée générale pour discuter des suites à donner à cette mobilisation.

Assemblée des ATSEM à Vaulx-en-Velin

A Vaulx-en-Velin, la fédération CGT des services publics appelle les ATSEM (Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) de France à se rassembler le lundi 5 septembre pour l'augmentation de leurs rémunérations, pour protester contre de mauvaises conditions de travail et pour faire valoir la reconnaissance de leurs métiers. Un rassemblement aura lieu devant l’hôtel de Ville, place de la Nation, à partir de 13h, annonce le syndicat CGT des agents territoriaux de Vaulx-en-Velin.