Quoi de neuf à Lyon ?

Cuisines orientales, beauté ou design. Ce sont les nouveautés de la rentrée lyonnaise.

Asian street food

Déco pimpante, accueil chaleureux, Fuwa x Fuwa propose de la street food asiatique gourmande, sucrée et salée.

Ce petit resto familial sert en effet, sur place ou à emporter, de délicieux mochis (pâtisserie traditionnelle japonaise), de succulentes glaces coréennes et japonaises aux textures extra légères, des bubble tea personnalisables dont les boules de tapioca ont été caramélisées, sans oublier les délicieux onigiri, entièrement faits maison.

Pour ceux qui ne connaissent pas, les onigiri sont au Japon l’équivalent de nos sandwiches français. Préparés à base de riz vinaigré, feuille de nori, sésame et condiments, ils sont garnis avec du poisson, du poulet ou encore des légumes. Sans oublier le coin épicerie, dans lequel on piochera avec plaisir en cas de petit creux.

Fuwa x Fuwa – 41, rue Victor-Hugo, Lyon 2e

Cuisine du Sud chez vous

Vous avez un petit creux ? Une grande faim ? Mais ni le temps ni l’envie de cuisiner ou d’aller au restaurant.

Bonne nouvelle : la marque Gaia de fast food méditerranéen est maintenant disponible en livraison sur Lyon. La carte ravira tous ceux qui veulent prolonger l’esprit festif et estival de leurs vacances. Côté mezzés, vous aurez l’embarras du choix entre les cauliflower, choux rouges au citron et sumac ou encore les zucchinis falafels, pour n’en citer que quelques-uns.

Quant aux pitas, le produit phare de la marque, elles sont au nombre de six. Six créations originales mais inspirées de recettes traditionnelles, concoctées à partir du fameux pain de la région levantine, et garnies d’ingrédients gourmands : halloumi grillé, légumes, falafels, aiguillettes de poulet, amandes grillées, grenade… sans oublier les succulents dips, pour accompagner le tout.

Sur les plateformes de livraison

Un coiffeur pour vos enfants

Votre enfant freine des quatre fers à chaque fois qu’il doit se faire couper les cheveux ? Le passage chez le coiffeur relève davantage de l’épreuve que de la partie de plaisir ?

Sensibilisé à cette problématique, Lionel a créé un nouveau salon de coiffure afin d’offrir aux enfants et adolescents ainsi qu’à leurs parents une autre perspective. Ici, l’ambiance est joyeuse et décontractée, et tout est mis en œuvre pour que l’enfant se sente à l’aise, un peu comme à la maison.

Véritable lieu de convivialité, ce salon se veut en effet dédié au bien-être des jeunes. Vous arrivez en avance ? Pas de panique, l’attente se passe dans un sympathique coin lecture et jeu.

Le personnel est rassurant, les produits utilisés sont bios et véganes afin de respecter les cheveux de vos chères têtes blondes. Cerise sur le gâteau : les forfaits duo pour venir vous faire coiffer en même temps que votre enfant.

Le Coiffeur des petits Lyonnais – 5, place Benoît-Crépu, Lyon 5e

Design scandinave

Créée en 2000, la marque de décoration scandinave Bolia s’implante enfin à Lyon, en plein centre du quartier Grôlée.

Tons clairs, ambiance nature propice à la détente, la boutique offre une déambulation agréable parmi les meubles, objets et cosmétiques exposés, et invite tout un chacun à se projeter dans son propre intérieur. Ici, le maître mot, c’est le respect de la planète.

Ainsi, les collections sont courtes, les matériaux choisis éco-friendly, les objets faits pour durer – chaque pièce peut être remplacée – et garantis dix ans…

À l’origine des produits se trouve un collectif de créateurs innovants et responsables qui partagent la vision de Bolia et respectent la tradition scandinave. C

oup de cœur pour les canapés de la marque, au design et à la qualité irréprochables, qui peuvent être customisés à souhait selon les goûts et les besoins de chacun.

Bolia – 5, rue Grôlée, Lyon 2e