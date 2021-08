Un homme de 22 ans est gravement blessé après avoir été percuté dans la nuit du 5 au 6 août. Un appel à témoin est lancé pour retrouver le conducteur.

La nuit de jeudi 5 août à vendredi 6 août vers 2h20 du matin, un piéton, un jeune homme de 22 ans, a été percuté par une voiture sur la place Ennemond Romand quartier Moulin à Vent à Vénissieux. Il s'agirait d'une grosse cylindré de couleur blanche

La victime est très grièvement blessée après avoir été projetée.

Les enquêteurs de la Brigade des accidents et des délits routiers ont lancé un appel à témoin. Ils recherchent des personnes susceptibles d'apporter des éléments à l'enquête pour identifier le véhicule et le conducteur. Pour transmettre des informations à la police à ce sujet, le numéro à contacter est le 04 72 82 15 39 en journée, ou le 17 le soir et la nuit.