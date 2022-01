Métropole de Lyon : un centre de vaccination contre le covid-19 ouvre à Saint-Fons

Depuis mardi 25 janvier, un lieu de vaccination contre le covid-19 a ouvert ses portes à Saint-Fons. Une première pour la commune après plusieurs opérations de vaccination ponctuelles.

Pour se faire vacciner à Saint-Fons, nul besoin de prendre rendez-vous. Depuis mardi 25 janvier, la municipalité met à disposition une salle, annexe de la mairie, pour y proposer la vaccination contre le covid-19 à ses habitants, avec le vaccin Pfizer. Ils peuvent venir s'y présenter les mardis et mercredis de 9h à 17h, dans la limite des créneaux disponibles, une soixantaine par jour. La Ville garantit l’ouverture du centre au moins jusqu’au mois de février, selon Le Progrès.

Dans cette commune populaire du sud de Lyon, seulement 57 % de la population possède un schéma vaccinal complet au 16 janvier, selon l'Assurance Maladie. Un des plus faible taux de la Métropole de Lyon. Chez les moins de 20 ans, ils sont seulement 16,9 % à s'être faits entièrement vaccinés.

Depuis le 22 décembre 2021, toute personne de plus de 5 ans peut se faire vacciner contre le covid-19. Pour les mineurs, l'accord d'un seul des deux parents est nécessaire pour autoriser la vaccination, qui reste non-obligatoire peu importe l'âge. Les personnes âgées de 12 ans et plus peuvent recevoir un rappel vaccinal - ou 3e dose - en respectant un délai de 3 mois après leur dernière dose ou infection au covid-19 pour les adultes, et 6 mois pour les 12-17 ans.

