Covid-19 à Lyon : le spectacle Holiday on Ice 2022 est reporté en 2023

Image promotionnelle d’Holiday on Ice. Photo : Holiday On Ice/ Deen van Meer

Le célèbre spectacle sur glace ne pourra pas se tenir à Lyon en 2022, et est reporté en 2023.

"Compte tenu de la situation sanitaire internationale, liée à l’épidémie de Covid 19, et malgré tous les efforts de nos équipes et notre volonté farouche de retrouver notre public après deux ans d’absence [notre équipe] ne sera pas en mesure de jouer cette année encore son spectacle en France", annonce l'équipe de Holiday on Ice. Le spectacle de Lyon est donc reporté, et celui de Saint-Étienne purement supprimé.

Les patineurs auraient du se produire du 9 au 10 avril à la Halle Tony Garnier. Le spectacle est repoussé en 2023, du 11 au 12 mars. En cause : l'impossibilité de réunir des patineurs venus des quatre coins du monde en France, en raison des contraintes sanitaires demandées à l'entrée dans le pays. Bonne nouvelle, les billets achetés restent valables pour le prochain spectacle. Et pour ceux qui n'auraient pas pu s'en procurer, les nouvelles dates de la tournée 2023 seront en vente le 1er mars 2022.