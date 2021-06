Métropole de Lyon : les trois communes qui ont le plus voté pour le 2e tour des régionales

Ce dimanche 27 juin, pour le second tour des régionales, l’abstention a une nouvelle fois été la grande gagnante sur le territoire de la Métropole de Lyon, où 68,84 % des électeurs inscrits ne sont pas allés voter. Néanmoins, grâce à la mobilisation de leurs citoyens, trois communes font mieux que les autres villes du Grand Lyon.

Le second tour des élections régionales a confirmé l’abstention massive enregistrée lors du premier tour. Ce dimanche 27 juin, 68,84 % des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Métropole de Lyon ne se sont pas rendus dans leurs bureaux de vote pour déposer leur bulletin dans l’urne. Comme le 20 juin, la commune de Vaulx-en-Velin enregistre un taux d’abstention hors norme avec 87,44 %.

Parmi les 59 communes de la Métropole, trois villes font toutefois mieux que les autres et affichent plus de 40 % de participation. Par rapport au 1er tour, le trio de tête évolue et la commune de Curis-au-Mont-d’Or passe de la troisième marche du podium à la première, devant Charbonnières-les-Bains, qui perd une position. À chaque fois, c’est la tête de liste Les Républicains, Laurent Wauquiez, qui a été plébiscitée par les électeurs.

Top 1

Curis-au-Mont-d’Or

42,11 % (2e tour) / 41,64 % (1er tour) de participation

Top 2

Charbonnières-les-Bains

41,44 % (2e tour) / 41,69 % (1er tour) de participation

Top 3

Sainte-Foy-Lès-Lyon

41,84 % (2e tour) / 40,01 % (1er tour) de participation

