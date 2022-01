Métropole de Lyon : les travaux de l'Arena de l'OL, à Décines, ont commencé

La livraison de la salle est prévue pour la fin de l'année 2021. L'Arena de l'OL devrait accueillir entre 100 et 120 évènement par an, avec une jauge entre 12 000 et 16 000 places.

L’OL a comme projet la construction et la réalisation, pour fin 2023, d’une Arena de 16 000 places pour accueillir, à côté du Parc OL, à Décines, entre 100 et 120 évènements par an (concerts, séminaires, matchs de basket, évènement e-sport). Cette Arena s'appellera LDLC Arena.

A une très large majorité, la Métropole de Lyon avait voté fin septembre 2021 la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ouvrant la porte à la création de la future Arena de l'OL, à Décines. Ouvrant donc la porte à la construction de l'Arena.

Il s'agira de la plus grande Arena de France après Paris

"Le début d’année 2022 est marqué par le démarrage de la construction de la future salle événementielle à Décines, quelques semaines après l’annonce d’un accord de naming entre OL Groupe et le Groupe LDLC, officialisant la LDLC Arena", se réjouit l'OL. Hors Paris, il s'agira de la plus grande Arena de France.

Xavier Pierrot, directeur général adjoint de l’OL, en charge du projet de l’Arena, a longuement détaillé le projet ce projet d'Arena de l’OL pour LyonCapitale au début de l'année 2021. Un long entretien à retrouver ICI



