Comparé au premier semestre 2019, le nombre de logements neufs collectifs mis en vente lors du premier semestre 2021 est en baisse de 14,2 % selon la Fédération des promoteurs immobiliers de la région lyonnaise.

Entre janvier et juin 2021, 2042 logements ont été mis en vente dans la Métropole de Lyon. Soit 14,2 % de moins qu'au premier semestre 2019 selon la Fédération des promoteurs immobiliers de la région lyonnaise. En tout, fin juin 2021, 3016 logements collectifs neufs étaient disponibles à la réservation, soit une baisse de 14,7 % par rapport à 2019.

La fédération constate alors une hausse des prix, 3,8 % sur un an, avec un prix du mètre carré qui s'élève à 5 182 €/m2 TTC. Elle s'inquiète de retards dans les permis de construire et autorisations délivrées "qui interdisent certainement un retour à la normale avant de longs mois". Elle appelle à la construction de logements pour faire face à "la croissance démographique de l'agglomération et réguler la hausse des prix".