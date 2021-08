Métropole de Lyon : le festival Woodstower renoue avec son public le 24 août

Annulé l’été dernier, le festival de musique retrouvera le Grand Parc de Miribel Jonage, dans la Métropole de Lyon, à partir du 24 août pour six soirées de concerts et trois journées d'animations.

Cette semaine, le festival Woodstower renoue avec son public. Après avoir été annulé lors de l’été 2020, en raison de l’épidémie de Covid-19, l’évènement, qui fait la part belle aux artistes des scènes du rap et de l’électro, signera son retour dans le Grand parc de Miribel Jonage, mardi 24 août avec une première soirée de concerts.

L’Impératrice et Feu Chatterton seront notamment à l’affiche de ce premier jour, pour faire vibrer les Lyonnaises et les Lyonnais qui assisteront au coup d’envoi de cette édition 2021. Les autres soirs de la semaine verront se produire sur scène les rappeurs Abd al Malik, PLK, Sofiane, le chanteur Gaël Faye, également auteur du livre Petit Pays, récemment adapté au cinéma, le groupe de rock-électro La Femme, Caravan Palace ou encore la DJ spécialiste de la musique techno, Onyvaa.

Un éco-village accessible gratuitement

Autant de noms représentatifs de la diversité musicale et artistique que proposent les organisateurs du festival. Ces derniers offrent également une place de choix à l’humour avec le Woods Comedy Club, qui accueillera sur l’espace de la "grande prairie", dimanche 29 août, Morgane Cadignan, Aymeric Lomperet ou encore Donel Jack’sman. En parallèle, du vendredi au dimanche, plusieurs événements gratuits seront organisés sur la plage du Woodstower.

Pour la première fois cette année, l'événement proposera au public un éco-village. Accessible gratuitement, il sera ouvert du 27 au 29 août, à partir de 14 heures. "Accessible et ludique", le Woodstown "permettra de réunir les diverses propositions et actions du festival pour aller plus loin sur la sensibilisation du public. L’occasion de participer à un mouvement de fond dans lequel tout citoyen peut s’engager dans un cadre convivial", font valoir les organisateurs.

Pass sanitaire pour les concerts

Covid-19 oblige, un protocole sanitaire très strict sera appliqué sur l’ensemble du festival. Le pass sanitaire sera ainsi exigé pour pouvoir accéder aux soirées, payantes. Celui-ci peut prendre la forme, au choix, d’un certificat vaccinal complet, d’un test PCR/antigénique de moins de 72 heures ou d’une attestation de rémission du Covi-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de six mois. Pour rappel, les personnes de moins de 18 ans ne sont pas assujetties au contrôle du pass sanitaire.

Il ne sera également pas demandé aux personnes qui souhaitent accéder aux animations gratuites, organisées sur la plage ou à l’éco-village. En revanche, le port du masque sera, lui, bien obligatoire dans toute l’enceinte du festival.