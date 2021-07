Métropole de Lyon : le festival Woodstower finalement organisé debout

À l’instar d’autres évènements organisés dans la Métropole de Lyon, le festival de musique Woodstower, du 24 au 29 août, se déroulera finalement debout.

Longtemps pensé pour se dérouler de manière assise, afin de respecter les mesures sanitaires avancées ces derniers mois, le festival de musique Woodstower, qui se déroule dans le Grand Parc de Miribel Jonage, aura finalement lieu debout. Les organisateurs ont révélé hier, sur leurs réseaux sociaux, avoir obtenu l’autorisation de faire évoluer leur évènement.

Le rap et l'électro à l'honneur

Comme "une bonne nouvelle en cache souvent une autre", les soirées sur le lieu du festival se prolongeront jusqu’à deux heures du matin, se félicite l’organisation. Cette année, l’évènement qui fait la part belle aux artistes des scènes du rap et de l’électro proposera six soirées et trois journées, gratuites, du 24 au 29 août. Les festivaliers pourront aller écouter, dans la "Grande prairie", Feu Chatterton, Gaël Faye, PLK, ONYVAA, La Femme, Offenbach ou encore Caravan Palace pour ne citer qu’eux.

Pour rappel, comme pour tous les évènements réunissant plus de 1000 personnes, la présentation d’un pass sanitaire sera exigée à l’entrée. Celui-ci peut prendre la forme d’un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures ou d’un certificat de vaccination complète, à partir de 14 jours après la seconde injection.

Retrouvez toute la programmation ici.

