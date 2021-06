Métropole de Lyon : le budget alloué à la culture va augmenter en 2022

La Métropole de Lyon s'est engagée à revoir le budget alloué à la culture pour 2022. Celui-ci sera augmenté d'1,3 million d'euros.

Après plusieurs mois difficiles pour les professionnels du secteur, la Métropole de Lyon a annoncé une augmentation du budget alloué à la culture d'1,3 million d'euros à partir de 2022. L'objectif est de soutenir les acteurs du milieu avec un plan s'articulant en trois axes.

20 000 emplois dans ce secteur

Celui-ci prévoit un accès à la culture plus facile pour tous, une diffusion plus large de celle-ci et enfin, un accompagnement des plus de 20 000 emplois sur le territoire concernés par la crise qui touche actuellement cette branche d'activité.