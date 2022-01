Métropole de Lyon : la ville de Saint-Fons déploie des purificateurs d'airs dans toutes ses écoles

La ville de Saint-Fons, près de Lyon, a décidé de déployer des purificateurs d'airs dans l'ensemble de ses 7 groupes scolaires. Et aussi, prochainement, des capteurs de CO2.

En pleine crise du covid-19, la ville de Saint-Fons dote ses groupes scolaires "de purificateurs d’airs et très prochainement, dans les semaines à venir, de capteurs de CO2".

"Avec le déploiement de ces appareils, la ville entend protéger ses 2735 élèves et le personnel (ville et éducation nationale) répartis sur les 7 groupes scolaires en renouvelant l’air dans les classes, les cantines et les salles de couchettes", explique la ville de Saint-Fons.

Au total, 28 appareils de purification d'air seront déployés sur l'ensemble des groupes scolaires de la commune "dans les lieux qui ne bénéficient pas d’ouvrants, dans lesquels les enfants ne sont pas masqués ou le renouvellement de l’air n’est pas suffisant (sans porte ni fenêtre donnant sur l’extérieur)", précise la commune.

Lire aussi : Métropole de Lyon - Horizon 2021 : tout ce qu'il faut savoir sur les défis et la transformation de Saint-Fons

---

POUR ALLER PLUS LOIN

Christian Duchêne, le maire divers gauche de Saint-Fons, était l'invité de la quotidienne de Lyon Capitale, 6 minutes chrono, vendredi 3 décembre. Il a alors évoqué l'actualité de la commune de Saint-Fons.