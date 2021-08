Métropole de Lyon : la vaccination mobile déployée en septembre à Vénissieux

A partir du 1er septembre 2021, la Ville de Vénissieux et l'Agence Régionale de Santé mettent en place un nouveau dispositif mobile de vaccination contre le covid-19.



Les Vénissians pourront trouver des lieux pour se faire vacciner au plus près de chez eux. Un camion mobile sillonnera Vénissieux du lundi au vendredi pour des injections contre le covid-19. La vaccination y sera ouverte de 9h à 17h, sur rendez-vous via les plateformes de réservation habituelles (Doctolib, Santé.fr) ou par téléphone au 04 23 10 10 10, et sans rendez-vous dans la limite des places disponibles.

Un camion adapté pour la vaccination stationnera chaque jour sur plusieurs sites de la ville de Vénissieux.

Lundi : Place Léon Sublet

Mardi : Place Ennemond Romand

Mercredi : Avenue Jacques Duclos (terre plein central)

Jeudi : Place Grandclément

Vendredi : Place du Marché des Minguettes

Au 8 août, seulement 43,9 % de la population de Vénissieux avait reçu au moins une dose de vaccin selon l'Assurance maladie, contre 68,4 % des habitants dans le Rhône à cette même date.