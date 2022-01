Lyon : début des représentations pour la dernière création du café-théâtre Au Rikiki

Humour décapant et voyage immersif sont au programme de la dernière création d'Au Rikiki café-théâtre à Lyon.

Du 22 janvier au 12 février, puis du 19 mars au 16 avril, le café-théâtre du 1er arrondissement de Lyon, Au Rikiki, propose le spectacle Colis (peu) recommandé. Cette comédie, créée par le Rikiki, se veut "immersive" et à l'humour décapant. La première, c'est aujourd'hui à 18h. Sur scène : Élina Barguil et Anne-Marie Potel, les deux directrices de l'établissement. Le texte, lui, est de Nicolas Delahaye.

Synopsis : après un samedi soir trop arrosé, Jeanne décuve. Un coup de fil la ramène à la réalité : nous sommes lundi, son dimanche a disparu et toute sa vie se retrouve chamboulée. On sonne à la porte. Valentine, une livreuse trop envahissante, lui apporte un colis et beaucoup de problèmes ! Dans son aventure sur les traces de son passé, Jeanne devra, bien malgré elle, supporter Valentine. L’une s’enthousiasme du voyage tandis que l’autre essaie simplement d’arriver à destination, si possible en un seul morceau.

Spectacle à partir de 10 ans, durée 1h05.

Tarifs : 9 à 16 €.