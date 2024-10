Pendant le mois d'octobre, sur deux périodes nocturnes, des travaux sont prévus à Lyon et à proximité sur les lignes de tramway T2 et T5. Une modification des horaires et trajets initiaux est donc prévue.

Des opérations de taille des arbres, régulièrement mises en place pour assurer le bon fonctionnement des lignes de tramway, seront prochainement réalisées de nuit par les services de la Métropole de Lyon et les équipes de maintenance du réseau TCL.

Lire aussi : Trois nouvelles stations de tram vont voir le jour sur le réseau TCL de la Métropole de Lyon

Ces travaux concernent deux périodes. Les nuits du 7 au 9 octobre entre le Vinatier et l’Hôtel de ville de Bron, à partir de 21 h. Et les nuits du 14 et 15 octobre prochains, vers la Mairie du 8e arrondissement de Lyon, à partir de 21 h. Par conséquent, la circulation des lignes de tramway T2 et T5 doit être modifiée.

Changements sur la ligne T2 (Lyon, Bron et Saint-Priest)

Pour les nuits du 7 au 9 octobre, à partir de 21h15, la ligne circule sur deux parties : entre Hôtel de Région Montrochet et Grange Blanche, et entre Saint-Priest Bel Air et Hôtel de Ville. Les stations de Ambroise Paré à Boutasse Camille Rousset ne sont pas desservies dans les deux sens.

Concernant les 14 et 15 octobre, à partir de 21h15, les stations de Villon à Jean XXIII-Maryse Bastié ne sont plus desservies dans les deux sens. La circulation se poursuivra donc en deux parties : entre Hôtel de Région Montrochet et Jet d’Eau, et entre Saint-Priest Bel Air et Grange Blanche. Des bus relais vont desservir les stations de Jet d’Eau à Grange Blanche avec une fréquence de 15 minutes.

Changements sur la ligne T5 (Lyon 8e, Bron et Chassieu)

En ce qui concerne la ligne T5, elle ne circulera plus à partir de 21h15 les nuits du 7 au 9 octobre. Des bus relais prendront le relais et desserviront les stations de Grange Blanche à Parc du Chêne avec une fréquence de 15 minutes. Les derniers départs sont les suivants : 1h17 de Grange Blanche vers Parc du Chêne, 23h50 de Parc du Chêne vers Grange Blanche.

Pour les nuits du 14 et 15 octobre, la ligne circule en deux parties : entre Hôtel de Région Montrochet et Jet d’Eau, et entre Saint-Priest Bel Air et Grange Blanche. A noter que les stations de Villon à Jean XXIII-Maryse Bastié ne seront plus desservies pendant ces deux soirées. Des bus prennent le relais de Jet d'Eau à Grange Blanche, avec des derniers départs à 00h25 (vers Jet d'Eau) et 1h09 (vers grande Blanche).

Plus d'informations sur le site ou sur l’application TCL.

Lire aussi : Le projet de tramway entre Lyon et Crémieu entre en phase d’études