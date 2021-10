Métropole de Lyon : inauguration ce mercredi de la nouvelle chaufferie biomasse à Givors

Le président de la Métropole Bruno Bernard et le vice-président délégué au climat et à l’énergie, Philippe Guelpa-Bonaro, ont inauguré ce mercredi 27 octobre la nouvelle chaufferie biomasse de Givors. Rénovée par le groupe Idex, la chaufferie alimente près de 2700 logements.

Modernisée entre 2019 et 2021, la chaufferie fonctionne désormais au bois-énergie. En conséquence, 74 % du réseau de chaleur urbain de Givors est alimenté par de l’énergie renouvelable.

13 millions d'euros prévus dans le cadre de la PPI 2021-2026

Éléments incontournables de la politique de transition énergétique de la Métropole, les réseaux de chaleur urbains vont faire face à de nombreux défis, comme l’indique Philippe Guelpa-Bonaro : "Énergie verte mais aussi et surtout énergie sociale, les réseaux de chaleur urbains sont non seulement moins chers que les autres systèmes de chauffage (chaudières gaz, convecteurs électriques, ...) mais aussi bien moins soumis aux soubresauts des prix de l’énergie que l’on connait actuellement avec des tarifs contractualisés par la Métropole. L’objectif à 2026 est de desservir 200 000 équivalent-logements (83 000 en 2020) sur l’ensemble du territoire métropolitain avec un taux d’énergie renouvelable et de récupération de plus de 65 %. 13,7 M€ d’investissements sont prévus dans le cadre de la PPI 2021-2026 ".