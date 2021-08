Métropole de Lyon : des trolleybus et des trams habillés avec du street-art à la rentrée

A la rentrée, des trolleybus et des tramways de la Métropole de Lyon seront habillés avec du street-art. Le Sytral a lancé un appel d'offres dans ce sens.

Le Sytral souhaitait rendre son réseau plus attractif et animé. Pour cela, le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise a lancé récemment un appel d'offres afin d'habiller certains tramways et trolleybus avec des œuvres de street art.

5 à 10 véhicules transformés par an

"Ils constituent des supports adaptés cars ils circulent dans l’espace public et sont très visibles. Par ailleurs, ils bénéficient d’une image moderne puisqu’ils sont tractés par l’énergie électrique et n’émettent pas de polluants", indique l'autorité organisatrice des transports au Progrès. Elle vise la transformation de 5 à 10 véhicules par an.

Ces derniers seront modifiés pour un an minimum, mais cela pourrait être prolongé. Ce marché a une durée de 12 mois, qui pourra être reconduite tacitement trois fois, pour un montant maximum de 80 000 euros HT. Les premières œuvres sont attendues à la rentrée ou au courant de l'automne.