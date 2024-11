Métropole de Lyon : des arbres offerts gratuitement aux habitants

Ce samedi 23 novembre, la Métropole de Lyon a distribué gratuitement plus de 2 000 arbres aux habitants de maisons individuelles. Une initiative auréolée de succès destinée à revégétaliser la ville via les espaces privés.

Ce samedi, la Métropole de Lyon avait donné rendez-vous aux Grands Lyonnais propriétaires de maisons individuelles pour leur offrir un arbre. Dans les parcs de Parilly ou de Lacroix-Laval, 2 000 arbres fruitiers ou forestiers ont ainsi été mis à disposition des habitants. Les conditions pour pouvoir le récupérer ? Avoir un jardin de plein pied et s'être inscrit au préalable sur le site de la Métropole. Les inscriptions avaient eu lieu au mois de septembre 2024.

Et cette première édition est un succès. Dès 9h30 ce samedi matin, les inscrits se sont pressés pour récupérer leur arbre. "On n'a pas eu le temps de se poser depuis ce matin, il y a beaucoup de monde", nous a confirmé un employé du parc de Parilly, qui s'est porté volontaire ce samedi pour conseiller et orienter les particuliers pour choisir le futur locataire de leur jardin individuel. "Qu'est-ce qui marche le mieux dans notre région ?", "Qu'est-ce qui demande le moins d'entretien ?", "Comment bien arroser son arbre ?", les questions des acquéreurs sont nombreuses.

La plupart des Grands Lyonnais avaient d'ailleurs bien besoin d'aide vu la multitude d'espèces proposées ce matin au Parc de Parilly. Des chênes, des pommiers, des poiriers, des reine-claude, des cerisiers... Il y a en avait pour tout le monde et pour tous les goûts. Mélissa, habitante de Vénissieux est venue avec son mari et ses deux enfants. "J'ai déjà des pêches et des abricots dans mon jardin, quand j'ai vu l'annonce je me suis dit qu'un de plus c'était bien, et puis les enfants aiment bien", avoue-t-elle, avant de repartir avec un pommier.

2 000 réservations en moins de trois jours

Réalisée pour la toute première fois, l'opération est un franc succès. "Sur 2 000 arbres proposés, les inscriptions ont été complètes en deux jours et demi", indique Philippe Moussière, directeur adjoint Patrimoine végétal à la Métropole de Lyon, qui s'est également réjoui du dialogue créé avec les habitants à l'occasion de cette initiative.

Un petit geste pour une grande cause. "Face au réchauffement, il est important d'inciter les particuliers à planter des arbres pour avoir une couverture végétale de plus en plus importante à l’échelle de la métropole et ainsi faire de l’ombre, continue Philippe Moussière, qui précise que les arbres ont un double avantage car ils "transpirent". "À travers les feuilles, de l'eau est rejetée dans l’air, c'est pourquoi sous un arbre, on a un peu de fraîcheur. C'est important d’avoir une couverture végétale la plus large possible." D'où l'importance de cibler les terrains privés, en complémentarité de ce qui est déjà fait dans l'espace public.

"Planter plus et mieux"

"L'objectif est de planter plus, et mieux", a indiqué le président de la Métropole Bruno Bernard, présent pour l'occasion. Près de 56 000 arbres ont été plantés l'hiver dernier, "c'est 10 à 15 fois plus que ce qui se faisait ces dix dernières années", a-t-il également rappelé. Et pour planter mieux, la Métropole cible les espaces privés. "Ça me fait plaisir de savoir que les habitants de la Métropole vont le planter cet après-midi ou demain cet arbre chez eux, souvent avec leurs enfants, ce sera une première pour eux et c'est quelque chose d'important", a-t-il souligné.

Autre avantage de planter sur les espaces privés : le coût moindre de l'opération. "En plus de monter le volume, en terme de coût pour la puissance publique ça nous coûte moins cher que de planter sur l'espace public, qui nous demande de faire des trous dans le bitume et de faire certaines installations lourde alors que là, ça coûte environ 40 euros par arbre et ce sont les particuliers qui plantent directement chez eux", ajoute le président de la Métropole.

Reverra-t-on une action du même type l'année prochaine ? Les élus sont optimistes. "Nous verrons l'année prochaine, on va d'abord faire le bilan", a conclu Bruno Bernard, visiblement satisfait de cette première édition.

