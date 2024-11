Une convention de soutien de 200 000 euros, signée par la Métropole de Lyon, est destinée à l'activité de Pimms Médiation, un réseau de médiateurs sociaux.

Dans le cadre de l'officialisation d'une convention de soutien de 200 000 euros en faveur de l'association du Point information médiation multi services (Pimms) de la Métropole de Lyon, le président Bruno Bernard s'est rendu le site des Etats-Unis, dans le 8e arrondissement de Lyon, ce jeudi 7 novembre. Pour rappel, les centres de l'association Pimms Médiation permettent de favoriser l'accès aux droits pour l'ensemble des habitants de la Métropole de Lyon et notamment ceux des quartiers prioritaires. Ce réseau de médiateurs, déployé partout en France, est composé de 7 sites fixes et d'une unité mobile à l'échelle de la Métropole.

66 000 personnes accompagnées en 2023

"Aujourd’hui plus que jamais, il est important de renforcer notre lien avec les habitants et de soutenir des initiatives telles que le Pimms Médiation, qui jouent un rôle essentiel dans la cohésion sociale et l’accès aux droits, souligne le président Bruno Bernard, dans un communiqué. Notre engagement démontre la volonté de la Métropole de Lyon de se tenir aux côtés des acteurs de terrain pour offrir des solutions concrètes et efficaces, répondant aux besoins de tous".

La convention officialisée s'inscrit dans le cadre du contrat de ville "Quartiers 2030", en faveur de l'inclusion sociale. Au total, plus de 66 000 personnes ont été accompagnées en 2023 par les Pimms médiation. Parmi elles, 67 % ont trouvé une solution pour remédier à une difficulté d'utilisation des outils numériques. De plus, l'association met en place des actions sur les mobilités, comme la distribution de 1 500 pass TCL, ou sur d'autres aspects essentiels du quotidien, précise le communiqué de la Métropole de Lyon.

