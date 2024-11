Après les inondations en Espagne, particulièrement meurtrières dans la région de Valence, la ville de Villeurbanne est au soutien des associations espagnoles présentes dans sa commune.

Une semaine après les inondations dans la région de Valence, au sud-est de l'Espace, le dernier bilan fait état d'au moins 219 personnes décédées et de 93 encore disparues. Sur place, les courants de boue ont tout ravagé et la population se retrouve démunie Pour venir en aide aux sinistrés, les associations espagnoles situées à Villeurbanne ont décidé de se mobiliser et s'activent pour récolter des vêtements, des produits d'hygiène et divers matériaux de première nécessité.

Mercredi 6 novembre, lors de sa rencontre avec José Ricardo Gomez-Acebo y Rodriguez-Spiteri, consul de l'Espagne, l'édile de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, a annoncé "que la Ville soutient ces initiatives en accordant une subvention exceptionnelle de 3 000 euros aux associations espagnoles de Villeurbanne, sous la coordination de la Fédération des associations des Espagnols Emigrés en France". Ce soutien financier devrait notamment permettre de couvrir les frais d'acheminement des dons vers les zones touchées en Espagne.

