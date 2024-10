Lyon : la carte senior désormais accessible dès 60 ans 

La Ville de Lyon a annoncé abaisser l’âge d’obtention de la carte senior à 60 ans au lieu de 65 ans. 100 000 personnes de plus peuvent désormais en bénéficier.

Depuis hier, lundi 28 octobre, la carte senior mise en place par la Ville de Lyon en 2016 est désormais accessible dès 60 ans, au lieu de 65 ans. Près de 100 000 personnes supplémentaires peuvent d’ores et déjà en bénéficier.

Mieux accompagner les seniors à la retraite

La municipalité l’a en effet annoncé dans un communiqué ce mardi 29 octobre, "consciente que la retraite peut parfois être vécue comme une rupture déstabilisante" et afin "d’accompagner les seniors Lyonnais dans cette étape" de leur vie. Depuis le mois de janvier, 33 000 cartes senior ont été délivrées, précise par ailleurs la Ville de Lyon.

"Gratuite, individuelle et nominative, cette carte permet d’accéder à une sélection d’événements en accueil privilégié, en entrée libre ou à un tarif préférentiel et à des horaires adaptés, dans le cadre de partenariats établis entre la municipalité et plusieurs structures du territoire lyonnais", indique -t-elle encore. La carte senior permet également l’accès à différentes structures de la ville, comme les résidences seniors municipales, des activités gratuites (psychomotricité, conférences, résidences artistiques), mais aussi l’offre de restauration déjà accessible pour les personnes âgées de 60 ans.

Pour obtenir cette carte, il suffit de se rendre dans la mairie de votre arrondissement, dans un lieu culturel partenaire, un Spot Senior ou les bibliothèques municipales. L’inscription en ligne est aussi possible sur le site de la Ville de Lyon.

