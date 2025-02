Les artisans-commerçants du Rhône et de la Métropole de Lyon pourront, à partir du mois de mars, être accompagnés par le programme Marguerite.

Soutenu par l'Etat et porté par La Fabrique de la Logistique, avec la Métropole de Lyon et la Chambre des métiers et de l'artisanat Lyon-Rhône, le programme CEE Marguerite est destiné aux artisans-commerçants qui effectuent eux-mêmes leurs opérations logistiques. Son objectif est de réduire l'utilisation de leur véhicule (service de livraison de matériaux et d’outils sur chantier, évacuation mutualisée de déchets, etc.) afin de générer des économies d'énergie d'ici 2026.

Ce dispositif arrivera dès le mois de mars dans la métropole de Lyon, où les plus de 30 000 artisans-commerçants implantés pourront être accompagnés. À l'échelle du Rhône, ils sont plus de 48 000. Un "catalogue de solutions Marguerite" sera proposé aux artisans-commerçants. Les tests de ces pratiques plus sobres seront totalement ou en partie financés.

"Un Appel à manifestation d'intérêt (AMI) sera lancé mi-mars sur le territoire métropolitain lyonnais afin de sélectionner et référencer des solutions pertinentes au regard des besoins des artisans-commerçants", précise la Métropole de Lyon dans un communiqué. Un site web dédié au programme permet d'ores et déjà aux intéressés de se manifester.

