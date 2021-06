Métropole de Lyon : appel à manifester de la Ville à Vélo pour demander à sécuriser un carrefour de Caluire

Un jeune père de famille est décédé en décembre 2019 au carrefour Saint-Clair, à Caluire, tout près de Lyon. Le cycliste avait été renversé par un chauffeur de poids lourd. La Ville à Vélo appelle à une manifestation jeudi matin à 8h pour demander aux autorités une meilleure sécurisation de ce carrefour.

"Le carrefour n'est toujours pas sécurisé pour les cyclistes et les piétons", regrette l'association La Ville à Vélo. Le 4 décembre 2019, un jeune père de famille a perdu la vie au carrefour de Saint-Clair, en bas de Caluire, tout près de Lyon. Il a été renversé mortellement par un chauffeur de poids lourd.

"La Ville à Vélo appelle à manifester le 3 juin 2021 à 8h au carrefour Saint Clair pour déposer un 4ème vélo blanc en mémoire du cycliste, et demander à Monsieur Cochet, maire de Caluire-et-Cuire, et Monsieur Bernard, président de la Métropole de Lyon, de sécuriser le carrefour", poursuit la Ville à Vélo. "Le dépôt d’un vélo blanc, également appelé « vélo fantôme » ou « ghost bike », à l’endroit d’un accident dont un cycliste a été victime, est une pratique courante depuis le début des années 2000 au Canada et en Europe. Un tel mémorial permet à la communauté des cyclistes de partager leur émotion", explique l'association, qui revendique plus de 1600 adhérents.

De nombreux cyclistes empruntent ce carrefour très fréquenté tous les jours, une véritable porte d'entrée vers Lyon pour les habitants du plateau Nord et du Val de Saône.