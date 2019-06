Métropole de Lyon : 23 651 créations d'entreprises en 2018

La Part-Dieu et ses tours © Tim Douet

Le nombre de créations d'entreprises a progressé de 21 % entre 2017 et 2018 dans le Grand Lyon. Parmi elles, la moitié sont ses micro-entreprises.

Selon la métropole de Lyon, 23 651 entreprises ont été créées dans l'agglomération en 2018. Un résultat 21 % supérieur (+4055 entreprises) à celui de 2017 qui constituait déjà un record. Selon l'étude annuelle OPALE “le taux de création d'entreprises est de 20 % sur la métropole contre 14,8 % sur le territoire national et 14,5 % sur le territoire régional”. Dans le détail, les services aux entreprises constituent 42 % des créations, suivis par les activités de transport et logistique (16 %). Parmi les créations d'entreprises, on se rend compte que la moitié d’entre elles sont enregistrées sous le statut de micro-entreprise.