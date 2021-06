Métropole de Lyon : 23 000 m2, tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau pôle de loisirs OL Vallée à Décines (photos)

Le pôle de loisirs OL Vallée a été inauguré ce mercredi 9 juin. Il est désormais ouvert, à quelques pas du Parc OL, à Décines. Un vaste ensemble de 23 000 m2 avec un five, un padel, un bowling, un city surf parc, et de nombreux bars et restaurants. Tour d'horizon.

Les petits plats dans les grands. Ils ont attendu, avec impatience, l'ouverture. Repoussée avec la crise sanitaire. Mais depuis ce 9 juin, c'est bon, le vaste pôle de loisirs OL Vallée est lancé. Et il y a en a pour tous. Pour les petits, pour les grands. Pour les fans de foot. Pour tout le monde. De quoi passer du bon temps entre amis.

Le complexe de 23 250m² accueille 17 enseignes combinant "à la fois espaces récréatifs, sportifs et culturels ainsi qu’une nouvelle offre de restauration de proximité pour les riverains et visiteurs". Le lieu est accessible assez facilement, avec la nouvelle ligne T7. A côté du stade de l'OL, du centre d'entraînement de l'OL, et peut-être de la future Arena de l'OL, espérée pour 2023.

De nombreux loisirs, pour les petits comme pour les plus grands

De nombreuses enseignes, donc, pour tous :

le bowling des Lumières, avec 32 pistes. L'espace comprend un mini-golf fluo pour les petits

un city surf park avec la fameuse vague de surf

un club immense de l'Appart Fitness

All in padel, avec 6 courts de padel sur du gazon synthétique sablé

le Five OL, avec de nombreux cour

un théâtre d'humour de 384 places (ouverture mi-décembre 2020)

un grand complexe Exalto avec notamment un espace Prison Island, 30 parcours à mi-chemin entre un espace game et Fort Boyard et un immense espace trampoline pour les plus jeunes.

une expérience VR Vortex, 1 heure d'immersion dans un espace de 500m2 pour... "sauver le monde"

Mais aussi de nombreuses offres de restauration, pour tous les goûts.