Métro D : reprise progressive du trafic après un incident technique

La ligne D est restée bloquée une grande partie de l’après-midi. Un incident technique survenu au poste de pilotage a bloqué l’intégralité de la ligne jusqu’à 16h20 heure à laquelle le trafic a repris progressivement.

Plus tôt dans l’après-midi, à partie de 13h45, le trafic de la ligne D a été interrompu. Ce sont d’abord quelques tronçons qui ont été impactés, avant que l’intégralité de la ligne ne soit immobilisée. "Il s’agit d’un problème généralisé survenu au centre de pilotage", selon TCL. "Ce genre d’incident est relativement rare. Nous sommes plus fréquemment confrontés à des incidents liés à des objets tombant sur les voies. Dans ces cas-là, nous pouvons mettre en place des bus relais autour des stations non-desservies par le métro." Des bus relais ont été mis en place entre les stations Gare de Vaise et Gare de Vénissieux pour permettre aux usagers de continuer de se déplacer.

A 16h20, TCL a indiqué que le trafic reprenait progressivement.