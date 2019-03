Métro, bus, tram : les (petites) galères du quotidien à Lyon

Aux heures de pointe, le réseau de transports en commun lyonnais est largement saturé. Pourquoi ça coince et quels espoirs peut-on avoir, ligne par ligne.

MÉTRO AAvec un long parcours en zone urbaine dense entre Perrache et le Carré de Soie, et ses correspondances avec les lignes B, C et D, la plus vieille ligne de métro de Lyon (1978) attire toujours plus de voyageurs. Déjà totalement saturée aux heures de pointe, elle se transforme en étuve dès les premières chaleurs, car proche du bitume. Avec le réchauffement climatique, l’usage de la A l’été commence sérieusement à interroger.En 2020, des rames de la ligne B seront redéployées sur la ligne A, ce qui permettra d’augmenter son offre de 12 % par rapport à 2014. Face au succès du métro, cela sera-t-il suffisant ? De même, point de climatisation ou d’automatisation sur la ligne, qui devrait rester proche de ce que l’on connaît jusqu’en 2030. Elle aura alors 52 ans.