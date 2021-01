Météo : Vigilance orange à Lyon et dans le Rhône

Dans la lignée d'une semaine froide et grise, ce week-end restera sans soleil avec une vigilance orange dans le Rhône pour le verglas.

Ce matin encore, Lyon se réveille avec un ciel sombre et nuageux. Un léger vent de 15 km/h viendra caresser la peau des Lyonnais rendue sensible par une température de 0 degrés. Dans l'après-midi, le thermostat grimpera jusqu'à 3 degrés sans pour autant que les nuages se dissipent. Météo France annonce même une vigilance orange sur les risques de verglas dans la région du Rhône :

"Episode neigeux assez bref mais la neige tiendra au sol et le rendra glissant. L'événement nécessite donc une vigilance particulière."

Dans la nuit de samedi à dimanche des averses de neige sont à prévoir. "Sur l'agglomération lyonnaise, la neige tiendra au sol et pourra donner une couche de 1 à 3cm en cours de nuit." Dimanche, un brouillard viendra s'installer dans la matinée à cause de l'humidité avant de laisser place à un ciel toujours nuageux. Météo France indique l'apparition possible d'une éclaircie dans l'après-midi. Les températures oscilleront entre 3 et 7 degrés.