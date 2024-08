Météo : une journée chaude et ensoleillée vendredi 23 août à Lyon

Il fera beau et chaud ce vendredi 23 août à Lyon où le mercure atteindra 32°C.

La chaleur va s'intensifier ce vendredi entre Rhône et Saône. Si les températures sont encore fraîches en matinée à Lyon avec à peine 15°C à 7 h, le mercure va rapidement grimper pour atteindre plus de 30°C dès le début de l'après-midi. Il fera jusqu'à 32°C au plus fort de la journée.

En soirée, la chaleur se dissipera progressivement, le mercure redescendra ainsi jusqu'à 18°C dans la nuit. La journée de samedi devrait être relativement similaire avec jusqu'à 33°C attendus.