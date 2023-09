Méteo : retour de la pluie à Lyon ce samedi

Nuages et averses aujourd'hui à Lyon, malgré des températures toujours élevées par rapport aux normales de saison.

Un épisode pluvieux touchera le quart sud-est ce samedi, et Lyon ne sera pas épargné ! Des averses sont prévues jusqu'au milieu de l'après-midi. Le temps sera nuageux avec quelques éclaircies. Les températures resteront toutefois élevées et au-dessus des normales de saison : jusqu'à 20°C le matin et 27°C ressentis dans l'après-midi.



Les températures minimales marquent un écart de 5°C supplémentaire par rapport aux températures habituelles.

Attention, des rafales de vent de 55km/h sont attendues au cours de la journée. La qualité de l'air sera globalement moyenne, d'après Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.



Demain, les températures repartiront à la hausse.