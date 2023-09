Météo : retour au-delà des 30 degrés à Lyon ce samedi

Après une courte période de fraîcheur, la chaleur est de retour à Lyon. Un grand soleil survolera la ville ce samedi 2 septembre et 31 degrés sont attendus vers 18 heures.

Cette journée du samedi 2 août sera très ensoleillée et chaude à Lyon. Après une matinée agréable (jusqu'à 26 degrés aux alentours de 12 heures), la température va grimper dans l'après-midi. Météo France annonce 28 degrés à 13 heures, 29 à 14 heures et de 30 à 31 degrés entre 15 heures et 18 heures.

Toujours 28 degrés à 20 heures

En soirée, le soleil continuera de briller jusqu'au tombé du jour. Il fera 28 degrés à 20 heures, 24 degrés à 22 heures puis moins de 20 degrés à partir d'1 heure du matin.