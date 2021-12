Météo : quel temps à Lyon pour le réveillon du Nouvel An ?

En cette fin de semaine la pluie laisse place au retour du soleil à Lyon pour terminer l'année 2021.

Après quelques brèves apparitions jeudi 30 décembre le soleil devrait faire son retour dans le ciel lyonnais ce vendredi. Des bancs de brouillard s’accrocheront encore aux rues de Lyon en début de matinée, mais les parapluies devraient pouvoir être laissés au placard en ce jour de réveillon de la nouvelle année. Sur les coups de 11 heures, de premiers rayons de soleil devraient percer la couche nuageuse et s’installer pour le reste de la journée. La soirée sera elle aussi épargnée par la pluie selon Météo France, qui ne prévoit même aucune goutte de toute la nuit.

Les températures seront relativement douces, avec une moyenne de 9 degrés ce matin et de 13 cet après-midi. Après 17 heures, le mercure devrait progressivement baisser pour atteindre 5 degrés au milieu de la nuit.

Vigilance crue en cours

À noter que la vigilance jaune pour crue est toujours en vigueur dans le département et notamment à Lyon où la Saône et le Rhône débordent sur les quais piétons. Il faut donc faire preuve de la plus grande prudence aux abords du fleuve et de la rivière qui traversent la ville.

