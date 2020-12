Météo Lyon : Une semaine sous la grisaille et la pluie

Dès demain et pour toute la semaine les Lyonnais seront sous la grisaille et le froid.

Demain les Lyonnais auront la journée la plus chaude de la semaine avec 7 degrés dans l'après-midi. Quelques rayons de soleil viendront éclaircir une journée dans l'ensemble très grise. Même scénario pour le mardi avec de possibles averses de neige, signe que l'hiver arrive, mais surtout de la pluie avec un thermostat qui affichera 6 degrés maximum.

Si pour mercredi et jeudi la pluie se calmera, les températures matinales seront proches de zéro avec un ciel toujours sombre. Mercredi matin il fera 1° et -1 pour le jeudi. On reste sur les mêmes bases le vendredi avec -1 le matin, de nombreuses averses dans la journée et des vents allant jusqu'à 50 km/h dans l'après-midi.