Météo : les températures continuent de chuter ce vendredi à Lyon 

Avec un écart de 7 degrés par rapport aux moyennes de saison, les températures seront une nouvelle fois fraiches ce vendredi à Lyon, mais les Lyonnais devraient passer entre les gouttes.

Bonne nouvelle ce vendredi 30 septembre ! La pluie qui n’a cessé de tomber à Lyon depuis le début de la semaine devrait épargner la ville le temps d’une journée avant de faire son retour ce samedi, selon les prévisions de Météo France. En revanche n’oubliez pas d vous couvrir en sortant, les températures continuent de chuter ce vendredi, avec des moyennes inférieurs de 7 degrés par rapport aux normales de saison.

Ce matin le ciel sera nuageux avec des températures situées aux alentours de 9 degrés vers 8 heures et 13 degrés aux environs de 11 heures. Le vent faible en provenance du nord attendu sur la ville devrait aider à dégager un peu le ciel lyonnais pour offrir des éclaircies plus larges en début d’après-midi, où le soleil devrait être prédominant. Néanmoins le mercure ne sera guère plus élevé que ce matin avec des températures 16 degrés de 14 à 17 heures. Dans la soirée, le thermomètre ne devrait pas repasser sous la barre des 10 degrés avant 23 heures.