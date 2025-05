Météo : le pic de chaleur atteint ce samedi à Lyon avec le retour des orages

Les températures seront encore largement au-dessus des normales de saison ce samedi 31 mai à Lyon, provoquant ainsi le retour des orages dans l’après-midi.

Il fera encore très chaud à Lyon ce samedi 31 mai. La journée commencera sous un léger voile, mais le soleil sera toutefois bien présent. Côté mercure, il fera déjà 17 degrés au lever du jour.

Mais avec les chaleurs, le risque d’orages sera bien présent à Lyon et en région. Dans l’après-midi, le ciel sera en effet plus chargé et des orages pourront éclater ponctuellement au cours de la journée et en soirée, comme l’indique le site Météo Lyon. Le pic de chaleur sera quant à lui atteint avec 32 degrés.

Lire aussi : Pic de chaleur à Lyon : les orages vont-ils perturber le week-end ?