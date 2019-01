Sortez les doudounes, bonnets, écharpes, gants, le froid s'installe à Lyon ce vendredi 4 janvier et la bise, un vent du nord, va le rendre mordant.

Entre nuages et éclaircies, cette journée du 4 janvier ne devrait pas être désagréable, à condition de bien se couvrir. Les températures baissent ce vendredi. Après 0 degré le matin, il fera 4 degrés l'après-midi, soit des températures inférieures à 3 degrés par rapport aux normales de saison. Pour ne rien arranger, la bise, un vent du nord à 25 km/h, avec des rafales à 50 km/h, devrait rendre les températures ressenties encore plus froides. Jusqu'à midi, les Lyonnais devraient avoir l'impression qu'il fait autour de - 3 degrés, l'écharpe est donc plus que conseillée.

La qualité de l'air reste bonne et stable, avec un indice de 24 sur 100 selon l'observatoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.