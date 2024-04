Météo : fraîcheur et averses ce mercredi à Lyon

Il va faire frais ce mercredi à Lyon. Des averses pluvieuses sont également attendues.

Après un week-end record, la chute des températures se confirme et la fraîcheur continue de s'installer à Lyon. Il fait environ 6°C ce matin, et il ne fera pas plus de 12°C au cours de la journée selon Météo Lyon, soit 5°C sous les normales de saison.

Dans le ciel, le ciel devrait être globalement nuageux avec quelques éclaircies malgré tout. Des averses faiblement pluvieuses sont attendues dans la journée. A noter que la fraîcheur devra s'installer pour une bonne dizaine de jours au moins avec toujours des températures 4 à 5°C sous les normales de saison.

Le printemps devrait faire son retour à Lyon et en France d'ici au moins de mai selon les projections de Lyon Météo.