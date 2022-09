Météo : entre nuages et pluie aujourd’hui à Lyon

A l’image de la veille le temps sera changeant pour ce début de weekend. En matinée des nuages tandis que la pluie s’invitera dans l’après-midi et se poursuivra dans la soirée.

Pour ce samedi 24 septembre les températures seront plus élevées que la veille en matinée et plus basses dans l’après-midi selon les prévisions de Météo France. La maximale sera de 21°c prévu l’après-midi tandis que 15°c seront prévus en matinée. Les températures baisseront en soirée pour atteindre les 17°c. Les éclaircies et les nuages de la matinée laisseront place à des averses pour le reste de la journée